Pontes e Lacerda: Associação de Produtores da Estrada do Matão emite comunicado de alerta aos condutores de veículos de carga

A Associação de Produtores e Usuários da Estrada do Matão comunica a todos que pensam em trafegar pela rodovia MT-473 (Estrada do Matão) pelos próximos dias, que a ponte do Rio Alegre encontra-se com alguns problemas e “não tem passado segurança”.

O pedido é do presidente Luciano Barbosa e vale especialmente aos veículos de médio e grande porte, como carretas e caminhões.

Na segunda-feira (09/10), a situação foi apresentada ao secretário de Infraestrutura do estado de Mato Grosso (Sinfra-MT), Marcelo Duarte, que se comprometeu a enviar uma equipe já na próxima semana.

O presidente da Associação da Estrada do Matão, Luciano Barbosa pede paciência e agradece a todos pela compreensão. O mesmo também agradece o prefeito Alcino Barcelos (PRB) por todo o suporte oferecido deputado estadual, Wancley Carvalho (PV), que está sempre disposto a colaborar com as causas da Associação.

Por: Leandro Régis / Da Redação.