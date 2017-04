Policiais iniciam ações para retirar garimpeiros em Pontes e Lacerda

As Forças de Segurança do Estado iniciaram, nesta segunda (24), as barreiras nas entradas que dão acesso à Serra do Caldeirão, em Pontes e Lacerda (a 457 km de Cuiabá), onde pelo menos 1,5 mil pessoas garimpam no local. Houve uma reunião na Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) para organizarem a ação.

Agentes da Polícia Civil, da Gerência de Operações Especiais (GOE) e da Polícia Militar montarão barreiras para impedir que novas pessoas subam para o garimpo. Dessa forma, quem já se encontra no local terá a oportunidade de sair de forma pacífica. A barreira ficará até 2 de maio, a partir daí as forças invadirão o garimpo.

A expectativa é de que as forças policiais fiquem na serra por, pelo menos, dois meses até que seja definido qual mineradora ficará responsável pela serra.

Garimpo e desocupação

A primeira invasão ao garimpo ocorreu em meados de setembro de 2015, com a presença de milhares de pessoas. Naquele mesmo ano, a Justiça Federal mandou, por duas vezes, que a área fosse desocupada e isolada porque a exploração de ouro estava sendo feita sem a autorização do DNPM.

A área foi desocupada numa ação integrada entre Força Nacional, Exército, PF, PRF e polícias Civil e Militar, mas voltou a ser invadida. Em julho passado, 20 garimpeiros foram presos durante operação da Polícia Militar para desocupar a área. As 20 pessoas detidas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil daquela cidade e foram autuadas por extração ilegal de minério. Segundo a Polícia Civil, foram detidos 17 homens, duas mulheres e um adolescente.

Em dezembro do ano passado, um grupo fortemente armado invadiu a área de garimpo ilegal e rendeu oito seguranças de uma empresa mineradora.

O garimpo da Serra do Caldeirão passou por três desocupações por determinação da Justiça Federal, que mandou que as pessoas que estavam explorando o local ilegalmente fossem retiradas e a área isolada. Em março de 2016, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) concedeu dois alvarás com duração de três anos para duas mineradoras que apresentaram requerimentos de pesquisa mineral na área em 1991 e 2000. Os alvarás abrangem 7.385 hectares entre Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, a 562 km da Capital.