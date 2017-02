Polícia Civil identifica casal que danificou torre de energia em Pontes e Lacerda

A Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda (a 440 km de Cuiabá) divulgou ontem (21/02), o nome de duas pessoas suspeitas de danificarem uma torre que pertence ao linhão de energia na referida cidade.

Dois vídeos foram espalhados com repercussão nacional. No primeiro o homem faz ameaças de derrubar a torre de energia, além de fazer varias acusações contra a segurança publica de Pontes e Lacerda e inclusive ao governador do estado de Mato Grosso. Já no segundo ele mostra atos de vandalismo.

Posteriormente uma equipe, liderada pelo Delegado Gilson Silveira, esteve no local e confirmou que de fato a torre havia sido danificada.

Pouco tempo depois, um casal foi identificado como autor do vídeo e danos no equipamento. Trata-se de Samir Oscarino de Souza, de 35 anos. E Jéssica Barbosa Paulino de Souza, 21 anos. Ambos são de Rondônia, mas estavam em Pontes e Lacerda por causa do garimpo da Serra do Caldeirão. “Nós identificamos a residência que eles estavam morando, era uma residência frequentada por garimpeiro que fica próximo do Hospital Municipal. Eles estavam levando uma vida aqui normalmente e depois destes fatos eles estão foragidos” informou o delegado.

Ainda de acordo com Gilson Silveira, em pouco tempo o judiciário deve decretar pela prisão preventiva do casal e a polícia já trabalha em uma linha de investigação do esconderijo dos vândalos.