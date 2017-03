Polícia Civil de Vila Bela prende acusado de Estupro

Na manhã desta segunda-feira (06/03), uma equipe da POLÍCIA CIVIL de Vila Bela da Santíssima Trindade, por determinação do delegado CLAYTON QUEIROZ MOURA, cumpriu um Mandado de Prisão em desfavor do sr BRUNO DA SILVA SANTOS (33 anos). O sr. BRUNO é acusado de ‘estupro de vulnerável’, crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 217-A, com pena de reclusão de 8 até 15 anos de prisão.

O crime ocorreu em 2013, quando o sr BRUNO DA SILVA SANTOS foi preso em flagrante por ter mantido relações sexuais com uma menor de 13 anos. A prisão ocorreu umas semanas após denúncia feita na delegacia, onde logo depois iniciou-se as investigações que culminaram em sua prisão semanas depois, horas após do sr BRUNO DA SILVA SANTOS ter mantido relações sexuais mais uma vez com a menor de 13 anos.

Vale lembrar que, mais ou menos 1 ano após ser preso por estupro de vulnerável e solto logo depois, este mesmo cidadão foi preso por tráfico de drogas, onde o sr. BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS e um casal trouxeram da Bolívia a quantia de 24 kg de pasta-base de cocaína. Na ocasião o casal foi preso em flagrante e BRUNO conseguiu fugir, deixando o casal para trás. O traficante BRUNO ficou foragido por algum meses e depois o sr BRUNO DA SILVA SANTOS foi encontrado e preso pela POLÍCIA CIVIL DE VILA BELA.

O sr. BRUNO DA SILVA SANTOS foi condenado por tráfico e cumpriu uns meses preso, sendo solto logo depois. Agora, BRUNO ainda falta ser julgado pelo crime de “Estupro de Vulnerável”, que deve ocorrer ainda este ano, situação que abrandará a sensação de impunidade que paira sobre a sociedade vilabelense.

Por: Assessoria PJC.

Foto: Facebook.