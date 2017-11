PM de Pontes e Lacerda lança projeto de fiscalização no trânsito; Infratores serão multados

O 12º Comando Regional da Polícia Militar, lançou em Pontes e Lacerda nesta manhã de quarta-feira (22/11), uma campanha de fiscalização integral de trânsito. Denominado ‘Quem anda certo não se preocupa’, o projeto visa organizar o trânsito e identificar seus infratores.

O 2º Tenente PM, Paulo Capobianco disse em entrevista coletiva, que a Polícia Militar estará atuando por tempo indeterminado, nos principais pontos da cidade para identificar irregularidades, como o cinto de segurança para os motoristas e o uso irregular do capacete para os motociclistas. “Esta fiscalização é necessária, pois tivemos algumas mortes esse ano, nos quais o capacete do motociclista não estava sendo usado da maneira correta, se soltou e o indivíduo acabou vindo a óbito após bater com a cabeça”, disse ele.

Capobianco afirma que a nova modalidade de policiamento está sendo implantada por conta do alto índice de acidentes na cidade, além das reclamações constantes em relação ao trânsito de Pontes e Lacerda. “A gente pede aos pais, para que não deixem seus filhos, menores de idade dirigirem, pois serão responsabilizados em caso de identificação. Os motociclistas precisam se atentar para as condições do capacete, que deve estar devidamente apresilhado, com viseira e dentro do prazo de validade”, explicou o Tenente.

O policiamento especializado contará com orientações e medidas repressivas, como multas.

Serão fiscalizados:

– Estacionamento em fila dupla;

– Estacionamento na calçada ou irregular;

– Condutores dirigindo e falando ao celular;

– Condutores sem cinto de segurança;

– Motociclistas com capacete irregular, desatado, e com viseira aberta;

– Veículos com excesso de passageiros;

– Menores dirigindo;

– Pessoas sem habilitação dirigindo;

– Pessoas com documento do veículo atrasado. (cabe apreensão do veículo neste caso)

– Condutores que dirigirem bêbados.

– Veículos transitando na contra mão.

Por: Leandro Régis / Da Redação.