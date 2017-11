Piscicultura é aposta da Prefeitura para alavancar a economia de Conquista D’Oeste

Um dos seguimentos produtivos que mais cresce no Brasil, a piscicultura vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mato-grossense. Localizada na região sudoeste do estado, a pequena Conquista D’Oeste começa a se despontar nesta área, que passa a ser tratada principal aposta da Prefeitura para alavancar a economia local.

Incentivadora do projeto desenvolvido em parceria com as instituições financeiras e produtores rurais, a prefeita Maria Lúcia (PP) tem acompanhado o andamento das ações. Na manhã desta segunda-feira (27/11), por exemplo, ela e alguns secretários de sua gestão, visitaram as propriedades que aderiram ao projeto.

Além da prefeita Maria Lúcia (PP) e o técnico responsável pela produção, Alvacir Angeli, estiveram na visita a secretária de Desenvolvimento Sustentado, Marlene Aparecida, o secretário de Assistência Social, Nelson José Fernandes de Souza e o secretário de Obras, Maurício Guedes.

Na fazenda Duas Irmãs, uma das primeiras a aderir este projeto, a expectativa é fazer a despesca já no começo do próximo ano. Em outras propriedades, a construção dos tanques está em estágio avançado e anima não só a prefeita, como também os produtores rurais.

O sistema de produção aproveita os recursos hídricos, açudes, áreas improdutivas ou de baixa produção, além da utilização de subprodutos da agropecuária.

O processo de produção dos alevinos é feito com tecnologia de ponta e com um acompanhamento constante por uma equipe de profissionais capacitados. Essa equipe é coordenada por Alvacir Angeli, técnico responsável pela produção. Segundo ele, o levantamento topográfico de piscicultura já foi realizado em mais de 20 propriedades. “Quanto à parte comercial, de alevinagem, ração, assistência técnica e até mesmo da comercialização desses peixes, temos vários compradores na fila de espera”, disse Alvacir, garantindo que o sistema de produção irá trazer uma nova situação financeira para os produtores rurais da região.

Em junho deste ano, o município recebeu a visita do deputado federal Ezequiel Fonseca (PP), que visitou as propriedades e elogiou o município pelo incentivo ao programa, capaz de estimular a geração de emprego e renda de toda a região. Segundo ele, o agricultor familiar deve ter meios mais modernos para trabalhar no campo de modo que amplie sua produtividade.

Estudos recentes do Ministério da Pesca apontam que a piscicultura é a atividade do que mais cresceu no Brasil nos últimos seis anos: ela cresceu 9% a mais que os demais setores do agronegócio, superando a lavoura com a produção de soja, milho, algodão, e até mesmo a pecuária ou produção de suínos.

Texto / Fotos: Leandro Régis / Da Redação.