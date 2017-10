PF apreende mais 300 kg de cocaína na região pantaneira

Informações repassadas à Policia Federal na noite de segunda-feira (16/10), davam conta de que uma grande quantidade de droga estava sendo transportada procedente da Bolívia chegou ao Brasil por meio de aeronaves que arremessaram o material na região do pantanal mato-grossense. A droga estava escondida em um caminhão abordado no entroncamento da BR 0-70 com a MT-060, trecho das rodovias que dá acesso a cidade de Poconé,

Em posse destas informações, as equipes conseguiram identificar e abordar o veículo nas proximidades de Nossa Senhora do Livramento por volta das 21 horas. Após minuciosa revista, foi descoberta grande quantidade de entorpecente no tanque de combustível.

Diante da situação que evidenciava o tráfico de entorpecentes, o motorista e seu veículo foram conduzidos para a sede da PF em Cuiabá, onde o tanque de combustíveis veio a ser aberto, sendo ali encontrados aproximadamente 300 tabletes de pasta-base de cocaína.