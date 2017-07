PF apreende 660 quilos de maconha em carga de bebidas em Rondonópolis

Uma denúncia anônima levou a Polícia Federal (PF) a apreender 660 quilos de maconha que estavam escondidos numa carreta que transportava bebidas em Rondonópolis na última segunda-feira (17). A droga vinha do município de Novo Mundo (MS) e seguia para Cuiabá. Cães farejadores foram utilizados para localizar os entorpecentes.

Um traficante, que não teve a identidade revelada, foi preso pela PF. A carreta que transportava a droga foi apreendida no Posto Ursão, no km 104 da BR-163.

Durante a abordagem, o criminoso apresentou nervosismo e contradição nas respostas aos policiais sobre trajeto e informações da carga. Desconfiados, os Policiais Federais acionaram o K9 – unidade da corporação que utiliza cães – para realizar uma revista mais detalhada na carreta.

Os cães Tomi e Kyra, “agentes” da K9, encontraram vestígios de maconha nas laterais do caminhão sentindo o odor característico da droga. No local indicado pelos animais, entre as bebidas, foram encontradas 600 tabletes do entorpecente, totalizando 660 kg.

O condutor do caminhão afirmou que o carregamento da droga foi feito em Novo Mundo, em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Ele disse que receberia R$ 60 mil pelo serviço.

