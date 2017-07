Período proibitivo das queimadas começa neste sábado em Mato Grosso

Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar variou entre 20% e 30% em regiões do estado. Os índices enquadram o estado na classificação de alerta, situação que é prejudicial para a saúde.

Focos de calor

De 1º de janeiro a 30 de junho, Mato Grosso já registrou 5.165 focos de calor, montante 23,8% inferior ao contabilizado no mesmo período do ano passado, que chegou a 6.785 focos de calor. Na Amazônia Legal, a redução chega a 41%, com um decréscimo de 19.170 para 11.296 focos de calor no mesmo período.