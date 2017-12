Peça de teatro infantil sobre meio ambiente é apresentada em escola pública de Jauru

Cerca de 400 alunos da Escola Estadual Francisco Salazar participaram nesta semana do encerramento do Programa Saúde Nota 10, desenvolvido pela Águas de Jauru em parceria com a Assessoria de Educação (Seduc). Reunidos na quadra de esportes, os alunos assistiram ao espetáculo de teatro infantil “Cristalino e sua turma”, que de maneira lúdica e divertida mostrou os benefícios que o saneamento básico proporciona para a saúde e o meio ambiente.

Encenada pelo grupo de Teatro Faces, o espetáculo de bonecos apresentou os problemas causados ao meio ambiente pelo acúmulo de lixo nos rios, córregos e como cada um pode fazer a sua parte para contribuir para a conservação da água do planeta. Os estudantes assistiram atentos às lições do peixinho Cristalino, que incentivou os alunos a refletirem sobre o meio ambiente e a importância do saneamento com a magia do teatro.

O Programa Saúde Nota 10 foi apresentado na escola no mês de agosto com palestras e entrega de materiais educativos, produzidos especialmente para o trabalho educativo na instituição. Os alunos também participaram de concursos de desenho, frase e redação sobre a importância da água e esgoto tratados para o meio ambiente e a saúde. Durante o evento de encerramento do programa os autores dos melhores trabalhos em cada categoria foram premiados.

A coordenadora pedagógica da instituição, Célia Renata Silva, ressalta que a realização do Programa Saúde Nota 10 foi muito satisfatória e ajudou a reforçar os ensinamentos sobre meio ambiente. “Foi um trabalho ótimo e bem proveitoso. O conteúdo proposto pelo programa com certeza será muito importante para o aprendizado dos nossos alunos. Tivemos uma participação efetiva e gostaríamos de repetir essa iniciativa aqui na escola”.

Entre os estudantes com os melhores trabalhos, a frase da aluna Maria Isabela, de 09 anos, ganhou destaque na categoria. “Aprendi sobre a água e o lixo e como podemos salvar o mundo. Foi muito bom e interessante participar do programa”. O estudante Samuel Moura, afirma que gostou da iniciativa desenvolvida pela concessionária. Ele também foi bem avaliado na frase que produziu. “Achei que não iria ter sorte, mas tive. Espero ter a chance de participar de novo. O teatro também foi divertido, teve música, boneco e o Cristalino ensinou coisas boas”.

Além do Saúde Nota 10, a concessionária ainda trabalhou na escola o Programa Sanear é Viver. Os professores foram convidados a desenvolver planos de aula sobre assuntos relacionados ao saneamento básico. O melhor trabalho elaborado pelo docente que participou do concurso recebeu uma premiação.

Para mais informações sobre as ações e projetos sociais desenvolvidos pela Águas de Jauru, acesse www.aguasdejauru.com.br

Por: Assessoria.