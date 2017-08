A Paróquia Senhor Bom Jesus irá realizar em Pontes e Lacerda no próximo dia 05, o lançamento de mais um Festival de Prêmios em prol da Igreja Matriz.

O evento acontecerá no pátio da referida Igreja, ás 19h30 e promete mobilizar toda a comunidade católica.

As cartelas do Festival de Prêmios serão colocadas à venda e em breve serão adquiridas na Paróquia Senhor Bom Jesus. Segundo o pároco, Manoel Clemente de Melo, a renda do evento será toda revertida ás futuras instalações do Salão Paroquial.