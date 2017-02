Parceria entre prefeitura de Conquista D’Oeste e EMPAER traz benefícios ao produtor rural do município

Em viagem à Cuiabá no último dia 09, o prefeito interino de Conquista D’Oeste, Odair Vargas esteve com o presidente da EMPAER (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural), Layr Motta tratando da parceria entre estado e município, que tem dado bons frutos com Layr na presidência do órgão estadual.

“Atendendo ao pedido do governador Pedro Taques, estamos fortalecendo as parcerias com os municípios e em Conquista D’Oeste não é diferente. Logo que assumi, instalamos o escritório da EMPAER em Conquista D’Oeste, com funcionários e equipamentos para melhor atender os produtores do município. Agora estamos felizes em realizar esta ação conjunta com a Prefeitura, na qual a partir do dia 21 iremos fomentar a produção de peixes com orientações técnicas e distribuição de mais de 50 mil alevinos aos psicultores. E estas são as primeiras de muitas ações que faremos em parceria”, afirmou o Layr Motta.

O prefeito falou da felicidade por viabilizar esta ação, que irá trazer benefícios aos produtores rurais e agradeceu ao presidente Layr Motta e ao Governador do Estado por se colocarem à disposição da população conquistense. Odair aproveitou o momento para informar que em outra frente buscou junto ao SEBRAE, um curso para os psicultores e que foi atendido pelo órgão e a capacitação terá início já no dia 23 desse mês, destacou a importância desta ação, pois segundo ele, é importante contribuir com nossos produtores para que possam conhecer o manejo ideal e com melhorar sua produtividade nas atividades rurais.

Por: Assessoria.