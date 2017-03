Para deputado Dr. Leonardo, Cáceres e região se consolidam com ações de Estado

“Nos dois primeiros anos plantamos as sementes, agora, é hora de colhermos os frutos”, destacou o deputado Dr. Leonardo, vice-líder do Governo do Estado, na Assembleia Legislativa, durante a Caravana da Transformação, em São José dos Quatro Marcos. Representante da região oeste, o parlamentar está satisfeito com a quantidade de obras e ações que o governador, Pedro Taques lançou durante a sua passagem pela região. “Demandas antigas, que se perduravam há anos. Cobramos e o governador cumpriu com a palavra de contemplar, merecidamente, a nossa região com um pacotão de obras e ações”, salientou.

O Governo lançou diversas frentes, com foco nas rodovias estaduais (um grande anseio da população), como a pavimentação da Estrada do Matão, em Pontes de Lacerda, da MT-352 que liga Vale de São Domingos à Pontes e Lacerda, passando pelo Distrito de Máquina Queimada. Anunciou também, a ordem de serviço da MT-343, para a pavimentação em um trecho de 24 km até Vila Aparecida, a retomada das obras da MT-248, que dá acesso ao município de Figueirópolis D’Oeste a Jauru e a pavimentação de 2,5 km da MT-475 que liga Araputanga ao Frigorífico JBS. A reconstrução do trevo do Sonho Azul, na MT-175, que beneficia 11 municípios da região, está na lista de obras que iniciam ainda este ano.

Além disso, o Estado vai construir duas pontes de concreto sobre o Rio Alegre e Córrego das Pedras, em Pontes e Lacerda e também, uma ponte de concreto, com extensão de 55 metros sobre o Rio Capivari, localizado na MT-199, perímetro urbano de Vila Bela da Santíssima Trindade. Um total de mais de R$ 110 milhões de investimento em obras, Dr. Leonardo agradeceu o governador pela atenção especial com a região. “Estamos nesta luta juntos, desde o início. Nunca deixei se quer um dia, de cobrar as melhorias para a nossa região. Hoje, sinto que a nossa região se consolida, fica mais fortalecida”, ressaltou.

Em Cáceres, o Governo lançou as obras da Avenida Tancredo Neves, que já está com os maquinários trabalhando. Nesta primeira etapa foram investidos R$ 4 milhões. O projeto prevê a ampliação e reconstrução do asfalto, ciclovia e iluminação, bem como, a retomada das obras de pavimentação urbana em seis bairros: Jardim Paraíso, Trevo, Empa, Rodeio, Santa Isabel e Cidade Nova. Na ocasião, o governador entregou alguns equipamentos e o caminhão tanque do Corpo de Bombeiros ao município, que servirá para atender o Aeroporto de Cáceres, que também passará por reformas ainda este ano. A Caravana visitou as obras da Escola Técnica Estadual, que estão em andamento e fez a inauguração da Escola Estadual Mário Duílio Evaristo Henry, no Assentamento Vila Sadia Vale Verde. Além disso, com o auxílio da emenda de Dr. Leonardo, o Governo fez a maior entrega de equipamentos para a agricultura familiar, em Mato Grosso. Foram 140 resfriadores de leite, pás-carregadeiras, patrulhas mecanizadas contendo trator, grade aradora, ensiladeira e colhedeira de forragem, dentre outros equipamentos que foram entregues na última semana, à Araputanga, Cáceres, Figueirópolis D’Oeste, Jauru, Pontes e Lacerda, Reserva do Cabaçal, Porto Esperidião e Salto do Céu.

A CARAVANA

Governo de Mato Grosso atingiu, neste sábado (11.03), a marca de 12 mil cirurgias realizadas nas cinco edições. A expectativa é que até o final desta, que segue até a próxima sexta-feira (17.03), este número chegue a 14 mil.

