Para amenizar problema, Sinfra vai fazer serviços de tapa buracos na MT 248

Devido as más condições do asfalto nas MTs-175 que liga Araputanga a Reserva do Cabaçal e a MT-248, no trecho que liga de Araputanga a São José dos Quatro Marcos, que está dificultando a trafegabilidade e colocando a vida da população em risco, o deputado Dr. Leonardo, juntamente com os de vereadores desses municípios e o prefeito de Araputanga, Joel Marins se reuniram na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), para cobrar soluções.

As lideranças políticas levaram ofícios e fotos mostrando as condições das rodovias que atualmente se encontram com muitos buracos. Segundo o vereador de Araputanga, Shiguemitu Sato, com o período chuvoso a situação acabou se agravando e graves acidentes estão ocorrendo nessas estradas.

A comitiva foi recebida pelo superintendente de obras da Sinfra, Diogo Menezes que explicou que a MT 175 do Cacho a Araputanga já está em obras e será reconstruído. Já a MT 248, a licitação para a obra sai até final do ano. Contudo, ele garantiu que vai determinar as empresas responsáveis que já estão cuidando daquela região, para que seja feito o serviço de tapa buracos, para evitar novos acidentes no local, até que a licitação seja feita.

Dr. Leonardo destacou que está cumprindo com o seu papel de fiscalizar e cobrar a qualidade e a execução dos serviços públicos e agradeceu ao superintende Diogo pelo pronto atendimento. O deputado vem lutando pelas melhorias dessas MTs, desde o ano passado quando percorreu as rodovias acompanhado do secretário da Sinfra, Marcelo Duarte analisando e indicando os pontos críticos.“É o meu papel enquanto parlamentar estadual cobrar e fiscalizar para que a nossa população receba obras de qualidade. Sei que é uma marca deste Governo, mas, estaremos cobrando também a questão dos prazos, pois rodovias envolvem vidas. Agradeço aos nossos vereadores e prefeitos que nos confiam ser o porta voz de seus municípios”, ressaltou.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.