Palestra sobre educação financeira promovida pelo Sicredi reúne dezenas de associados em Vila Bela

Evento reuniu dezenas de associados em busca de orientações sobre como utilizar melhor o dinheiro e ter uma vida financeira de qualidade.

O fim do ano vai se aproximando e com ele chegam as expectativas para os próximos 12 meses. Uma das principais preocupações é referente a vida financeira. Esse foi o tema da palestra promovida pela agência Sicredi em Vila Bela da Santíssima Trindade na noite desta terça-feira (05.12) e contou com a participação de dezenas de associados e pessoas da comunidade que têm intenção em conhecer mais a Cooperativa.

A palestra ficou sob o comando da especialista em educação financeira, Jaqueline Matzner, que falou durante aproximadamente uma hora e meia sobre estratégias de como utilizar melhor o dinheiro.

“Como está chegando na época que tradicionalmente se planeja o próximo ano e também se faz uma análise de tudo o que se conseguiu até agora, é importante parar para pensar, se não a gente fica andando em círculos e não chega a lugar algum. A gente ganha dinheiro e gasta ele com coisas que nem fazem tanto sentido assim e os sonhos e projetos acabam ficando para trás.”

Jaqueline Matzner também explicou que riqueza não significa, exatamente, ter dinheiro no bolso. Para ela, “se tem riqueza quando você consegue fazer a viagem que deseja, ter o carro que você deseja, a casa que você deseja. São as decisões de cada um que fazem com que isto aconteça.”

Essa preocupação com a comunidade local é uma das missões do Sicredi que valoriza as regiões onde atua, oferece soluções financeiras para agregar renda e contribui para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. Foi o que enfatizou a gerente da agência de Vila Bela, Marli Rampaso, afirmando que “já era um objetivo nosso há algum tempo. A gente entende que isso é de grande importância para os associados e usuários da nossa agência aqui de Vila Bela e por isso oferecemos esse tipo de serviço pra os associados e também para aqueles que ainda não são associados da Cooperativa, já que têm diversas pessoas que ainda não têm conta no Sicredi”.

Atualmente, a agência de Vila Bela tem dois mil associados e movimenta, em média, 30 milhões de reais por ano.