Palestra reúne profissionais da saúde para discutir a importância do saneamento básico em Porto Esperidião

Aliados importantes nas ações de vigilância, prevenção e controle de doenças junto à comunidade, por meio de visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde, endemias e os profissionais da Vigilância Sanitária, participaram de uma palestra sobre a importância do saneamento básico para o desenvolvimento da cidade e a promoção da saúde pública.

O evento foi realizado pela Águas de Porto Esperidião, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O encontro ocorreu no mês de outubro, reuniu os profissionais, no Posto de Saúde do município e foi conduzido pelo engenheiro sanitarista e ambiental da Águas de Porto Esperidião, Jefferson Lima.

No encontro, foram abordados diversos assuntos relevantes para a saúde pública, como os benefícios da água e esgoto tratados, o papel dos hidrômetros nas residências, consumo consciente, os perigos da utilização de fontes alternativas, como poços domiciliares e a importância da limpeza periódica da caixa d’água.

Foi apresentado também aos agentes informações sobre o sistema de tratamento da água, que passa por um rigoroso controle de qualidade, atendendo a todos os parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Segundo o coordenador, a potabilidade da água é averiguada por análises diárias que demonstra que a população recebe um serviço de qualidade em seus imóveis.

“Essa é uma oportunidade para compartilhar experiências e esclarecimento de dúvidas e demandas trazidas pelos participantes. Como os agentes estão em contato direto com a comunidade, eles conhecem os principais problemas das regiões e podem levar informações que refletem diretamente na saúde dos moradores”, ressaltou o coordenador da concessionária.

De acordo com o profissional da Vigilância Sanitária, Rosenildo Rocha Mendes, que acompanhou a palestra, a iniciativa contribuiu de forma positiva para aprimorar o conhecimento. “Gostamos muito de participar. O encontro foi muito interessante e proveitoso. Tivemos a oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos e, desta forma, podemos repassar aos moradores informações sobre o consumo consciente, o sistema de tratamento de água e a importância da limpeza da caixa d’água, item que muitas pessoas ainda não tem o devido cuidado”.