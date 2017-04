Palazzio Motel lança Programa Cliente Fidelidade

A 5ª Vez é Grátis II

Referência no assunto, o Palazzio Motel está há vários anos em Pontes e Lacerda e oferece o que há de melhor e mais moderno em seu segmento. Tudo com a máxima descrição e extrema qualidade.

Atendendo pedidos de sua exigente clientela, o Palazzio Motel mais uma vez sai na frente e lança o programa Cliente Fidelidade: A 5ª VEZ É GRÁTIS II.

A primeira campanha foi um sucesso e agora está de volta. Funciona assim: Todas as vezes que vier ao Palazzio Motel, informe na recepção pelo interfone, uma senha de 4 números. Esta senha é secreta! Na 5ª vez você será presenteado com um momento de duas horas, pagando somente o consumo da mesma.

Isso mesmo! A 5ª VEZ É GRÁTIS…

4 Vezes na suíte 3 estrelas: 1 suíte 3 estrelas GRÁTIS;

4 Vezes na suíte 4 estrelas: 1 suíte 4 estrelas GRÁTIS;

4 Vezes na suíte 5 estrelas: 1 suíte 5 estrelas GRÁTIS.

Lembrando que para a sua participação na campanha, não é necessário o fornecimento de seus dados pessoais… Informe apenas uma senha de 4 números escolhida por você!

Venha passar momentos especiais com quem você ama!

Só aqui no Palazzio você encontra suítes decoradas e confortáveis, elaboradas com muito cuidado em prol do seu absoluto prazer. Suítes Temáticas; Cowboy; Egípcia, Oriental, Night Club. Além das Suítes Imperial e suíte Las Vegas, com um espaço amplo e completo (Piscina, Churrasqueira, Garagem Dupla).

Envolva-se, ouse, experimente…

O Palazzio Motel aguça todos os seus sentidos, pois o seu amor merece o melhor!

BR 174, km 288, entrada para o Córrego da Onça – Pontes e Lacerda-MT

Consulte-nos pelo telefone: (65) 9 9663-1998.

E-mail: palazziomotel@hotmail.com