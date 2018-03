Pais de Rafael Tolói, ex-jogador do São Paulo são feitos reféns por assaltantes em Glória D’Oeste

Os pais do jogador Rafael Tolói, ex-jogador do São Paulo e atualmente zagueiro do Atalanta (ITA), foram feitos reféns por assaltantes na residência da família em Glória D’Oeste (a 312 km de Cuiabá), na noite desta quarta-feira (07/03).

Segundo informações da Polícia Militar, os pais do jogador foram amarrados para que os criminosos pudessem levar uma camionete Ford Ranger, branca, Placa QBC-0779 e um veículo Hyundai HB 20, branco, placa QBE-3414, além de vários outros pertences da família.

De acordo com o pai do jogador N. L. T., dois criminosos pularam o muro de sua residência, e de posse de revolveres fizeram reféns ele e sua esposa, que permaneceram cerca de meia hora com o casal realizando pressão psicológica.

Os ladrões, então, pegaram os dois veículos e com ajuda de um terceiro elementos fugiram com os carros da família, ficando apenas um dos criminosos com o casal.

Após mais 30 minutos outro veículo teria retornado e levado o último suspeito que mantinha a família em cárcere privado enquanto os criminosos fugiam com os veículos.

Ainda de acordo com os familiares os dois criminosos seriam: o primeiro moreno claro, baixo magro, cabelos castanhos queimado, bigode fino, aproximadamente 23 anos e o segundo moreno claro, magro, baixo, usava capuz.

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) foi avisado sobre o fato, e monitora a fronteira no intuito de recuperar os veículos se prender os suspeitos.

Por: Joner Campos.