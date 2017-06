padre-e-motociclista-ficam-feridos-em-acidente-em-rio-branco

Um padre e um motociclista ficaram feridos em um acidente envolvendo uma picape e uma moto na Rodovia MT-170, próximo ao perímetro urbano da cidade de Rio Branco (336 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, o padre B.G.K. estava conduzindo uma Picape Fiat Strada de propriedade da Diocese São Luiz de Cáceres e colidiu na traseira da motocicleta Honda Bros, pilotada pelo trabalhador rural A.J.B. Com o choque, o padre acabou perdendo o controle e saiu da pista, parando somente ao colidir de frente com uma árvore as margens da pista.

O motociclista bastante ferido e o padre reclamando de dores nas costas receberam atendimento médico e foram encaminhados ao Pronto Atendimento local.

O trecho da rodovia ficou bloqueado até os dois veículos serem rebocados. Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.