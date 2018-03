Pacientes de Jauru são atendidos em mais uma Caravana da Transformação

Através da Secretaria Municipal de Saúde, Jauru marcou presença em mais uma Caravana da Transformação, realizada em Cáceres pelo Governo de Mato Grosso, entre os dias 25/02 a 11/03.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, que é gerida pelo vice-prefeito Waldir Garcia (DEM), 68 pessoas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos, de catarata e pterígio.

Para o acompanhamento desses pacientes, a Secretaria disponibilizou uma equipe com 15 profissionais, composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e servidores da área administrativa.

Todos os gastos com transporte e a alimentação (café da manhã, almoço e café da tarde) dos pacientes foram custeados pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde.

O secretário Waldir Garcia resumiu falou sobre o esforço da Secretaria. “Foi uma grande maratona. Agradeço os servidores que estiveram empenhados e executaram o melhor trabalho possível. Foi gratificante ver pessoas sem qualquer condições financeiras, passar por cirurgia gratuita, e voltarem a enxergar”.

A Caravana é uma oportunidade única para as pessoas que esperam por tratamento e que não têm condições de realizá-lo na rede particular, devido ao alto custo.

Além de auxiliar a população que não tem condições de pagar uma cirurgia ou consulta particular, a Caravana é realizada com recursos próprios do Estado e todos os procedimentos são pagos com valores da tabela SUS.

Por: Leandro Régis / Com Assessoria.