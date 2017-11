Outubro Rosa: Comunidades rurais recebem orientação de prevenção ao Câncer de Mama em Porto Esperidião

Ao longo de todo o mês de outubro, a prefeitura de Porto Esperidião promoveu ações de orientação e prevenção ao Câncer de Mama e do Colo Uterino, tanto na cidade, quanto no campo. Estas ações foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde e levaram informação para os moradores da comunidade Pedro Neca e Bocaiuval, através da campanha Outubro Rosa.

Os doutores, Fábio Passos e Maurício Gresinger enfatizaram a importância do “Auto Exame da Mama” mensal através do apalpamento, e falaram do exame preventivo do colo do útero, pois segundo eles, o câncer de mama e o câncer do colo uterino são os que mais matam mulheres no Brasil.

Na zona rural, a iniciativa contou com a participação dos profissionais do PSF Vale do Aguapeí, sendo o médico, Dr. Fábio Passos, o enfermeiro, Maurício Gresinger, o cirurgião dentista, Dr. Adilson Balbino, agentes comunitários de saúde, além dos técnicos e auxiliares de enfermagem.

Além de levar conhecimento e orientação, as palestras sortearam diversos brindes, disponibilizados pelo comércio local e por demais representantes da comunidade.

O secretário de Saúde, Alfeu Mussolino considerou importante o trabalho desenvolvido por sua equipe, atingindo as unidades de saúde da cidade, do campo, projetos sociais e servidores públicos municipais.

Em alguns casos, a Secretaria de Saúde realizou agendamento para exames de Mamografia de rastreamento para o câncer de mama.

Por: Leandro Régis / Da Redação.