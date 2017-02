Operação prende 4 em MT e flagra cigarro escondido em carga de arroz

Ações ocorreram em Glória D’Oeste e São José dos Quatro Marcos.

Investigação aponta que carga foi carregada no Paraná.

Quatro pessoas foram presas suspeitas de contrabandear uma grande quantidade de cigarros em Mato Grosso. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidas duas carretas carregadas de cigarro contrabandeado e encontrados R$ 78 mil em dinheiro. As prisões e apreensões ocorreram no final de semana e foram divulgadas nesta segunda-feira (20).

A Polícia Federal não divulgou a quantidade exata de pacotes de cigarro que foi apreendida. De acordo com a Polícia Federal, os policiais, junto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), foram verificar uma denúncia de que havia duas carretas transportando produtos contrabandeados em Cáceres (a 220 km de Cuiabá).

Uma das carretas foi encontrada em Glória D’Oeste (a 304 km de Cuiabá). O veículo já tinha descarregado a carga na cidade. Os policiais encontraram o proprietário do veículo dirigindo uma caminhonete no município. Na caminhonete do suspeito os policiais apreenderam R$ 78 mil, valor que a polícia acredita ser de pagamentos da entrega do cigarro.

O suspeito indicou aos policiais que o restante da carga estaria em São José dos Quatro Marcos, a 343 km de Cuiabá. Nessa região os policiais localizaram a carga em um lava-jato. A segunda carreta foi encontrada após abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Glória D’Oeste. O veículo também pertencia ao suspeito preso na caminhonete.

A carga ilegal de cigarro foi localizada escondida em meio a uma carga de arroz em pacotes. A investigação aponta que a carga foi carregada no Paraná. Os suspeitos, as duas carretas, a caminhonete e os cigarros foram levados para a Polícia Federal de Cáceres.