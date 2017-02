Operação Bairro Seguro prende 202 pessoas e apreende 147 quilos de drogas

A operação “Bairro Seguro”, deflagrada pelas forças policiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), culminou na apreensão de pouco mais de 147 quilos de maconha, 202 pessoas presas e 35 armas de fogo apreendidas.

A ação foi realizada nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps), que contemplam os 141 municípios do Estado.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, parabenizou o resultado da operação e o comprometimento e empenho dos policiais. “Os números alcançados demonstram a integração e interação construídas pelos grandes líderes que possuímos”, destacou.

Uma das apreensões foi realizada na madrugada deste sábado (18.02), em ação conjunta com policiais militares do 5º Comando Regional, em Barra do Garças e policiais civis de Aragarças (GO). Ao todo, foram apreendias 101 quilos de maconha e seis pessoas foram presas.

“Percebo nitidamente que a integração, interação e comprometimento resultaram no trabalho estratégico para o combate à criminalidade no Estado, proporcionando à sociedade a sensação de segurança”, ressaltou o secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Marcos Vieira da Cunha.

Foram também contabilizados 102 mandados de busca e apreensão, 32 veículos recuperados e 42 fiscalizações do Corpo de Bombeiros a estabelecimentos comerciais.

A operação “Bairro Seguro” começou nas primeiras horas da manhã de sexta-feira (17.02). Participaram do trabalho cerca de 1.600 profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Politec.

Por: HÉRICA TEIXEIRA

Assessoria/Sesp-MT.