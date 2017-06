Obras nas rodovias estaduais da região oeste já iniciaram

Diversas obras de infraestrutura nas rodovias estaduais, da região oeste de Mato Grosso já foram iniciadas. Obras essas, esperadas há anos e muito importantes para a população. A recuperação da malha viária é uma luta do deputado Dr. Leonardo (PSD), que vem articulando junto ao governo do Estado, pela pavimentação e revitalização das MT’s.

No ano passado, Dr. Leonardo, acompanhado do secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte, técnicos e engenheiros de obras da Pasta, percorreram as MTs 170, 175 e 248 para fazer o diagnóstico dos problemas.

A época, o secretário garantiu ao deputado que em 2017 começariam os trabalhos e explicou que, por conta de problemas nos contratos com algumas empresas, o governo teve que fazer a rescisão e por isso não começou antes.

AS OBRAS

No Trevo do Sonho Azul, na MT-175, já está em andamento o Projeto Executivo de Engenharia para a Restauração e Melhoramento de Interseção, de Cacho a Mirassol D’Oeste. Inicialmente serão feitos os serviços de drenagem e reparos de pista.

Na MT-170, que liga de Caramujo a Salto do Céu, os equipamentos para fazer os procedimentos de restauração da rodovia já estão no local e as obras, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), começam dentro do prazo previsto.

Na MT-343, as obras de Barra do Bugres a Porto Estrela está dentro do cronograma e deverá ser concluída até o final deste ano. A nova etapa que compreende de Cáceres a Vila Aparecida, o empenho foi realizado na última semana e a Sinfra está fazendo a atualização do cronograma.

OUTRAS OBRAS

O deputado Dr. Leonardo conseguiu solucionar uma grande demanda dos moradores de Cáceres, mais especificamente do bairro DNER e Espírito Santo; a construção de um redutor de velocidade e sinalização, no perímetro urbano. Já foi emitida ordem de serviço para a empresa, que tem o prazo de 30 dias para a execução do serviço.

A Avenida Tancredo Neves, graças a articulação do deputado, já está com as obras em andamento, dentro do prazo e seguindo o cronograma. A primeira etapa está sendo a parte de drenagem, que consiste no escoamento de águas de chuvas para evitar enchentes. Este procedimento é importante, pois garantirá a qualidade e a durabilidade do asfalto.

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) também está dentro do ritmo, seguindo a risca o planejamento feito a época da montagem dos estudos da proposta. Nesta semana, já iniciaram os serviços de instalação da parte de energia elétrica. Um poço artesiano de 130 metros de profundidade também já foi perfurado.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.