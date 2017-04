Obras do Frigorífico Vila Bela estão a todo vapor

Sonho antigo da população, o Frigorífico Vila Bela está em fase de construção e caminha a passos largos para injetar os números da economia do município. O empreendimento é aguardado não só por quem reside em Vila Bela da Santíssima Trindade, mas também por quem mora em outros municípios da região. Cerca de 300 empregos diretos e 600 indiretos deverão ser gerados com a instalação da planta frigorífica.

Iniciada em junho do ano passado, a obra receberá mais de R$ 15 milhões em investimentos e tem previsão de entrega para o mês de outubro.

Sandro Baldo é o supervisor da obra e relata que os trabalhos estão a todo vapor. “A gente estima que até o mês outubro, as obras estejam concluídas, para que possamos iniciar as contratações. Inicialmente, pretendemos contar com 300 funcionários, e conforme as demandas apareçam, poderemos aumentar também esse número”, disse o supervisor.

O presidente do Sindicato Rural de Vila Bela, José Teixeira, popular Zé da Guará comemora o bom andamento dos trabalhos e fala sobre a importância do empreendimento para o município. Segundo ele, o frigorífico será a principal fonte de emprego e renda de Vila Bela.

Empolgado, o prefeito Wagner Vicente da Silveira (PV) disse acreditar no progresso e falou sobre o diferencial do município, que possui o segundo maior rebanho do estado de Mato Grosso.

O frigorífico terá capacidade para abater 500 cabeças por dia e fica a menos de 2 quilômetros do Bairro Jardim Aeroporto. O trecho deve ser pavimentado nos próximos meses, numa ação da Prefeitura Municipal, através do Governo do Estado.

Por: Leandro Régis / Da Redação.