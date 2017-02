Obras do aeroporto de Cáceres começam este ano

O Aeroporto ‘Nelson Martins Dantas’ em Cáceres já está com recursos federais garantidos, pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), para fazer a reforma e os ajustes necessários. A expectativa é que até ao final do ano esteja pronto e operando vôos comerciais. Duas grandes companhias aéreas estão em discussão. Cáceres receberá também, mais um caminhão todo equipado do Corpo de Bombeiros, para dar suporte de atendimento ao aeroporto.

Essa conquista é um trabalho do deputado Dr. Leonardo, que não tem medido esforços e desde o ano passado encabeçou a luta em Brasília. Em novembro do ano passado, ele esteve na SAC, acompanhado da vice-prefeita de Cáceres, Eliene Liberato tratando das questões dos investimentos do Plano de Desenvolvimento de Aviação Regional.

Em janeiro deste ano, esteve acompanhado do senador Wellington Fagundes, no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. Dr. Leonardo agradeceu ao presidente do Conselho de Desenvolvimento Regional de Cáceres (Coderc) e assessor do senador, Júlio Borges, também um grande batalhador para a efetivação deste aeroporto.

O deputado vem defendendo que, por conta de sua localização estratégica, tendo em vista que o município é uma das saídas ao Pacífico, faz fronteira com a Bolívia, sem contar todo o seu potencial turístico, com destaque ao Pantanal; Cáceres vem ganhando cada vez mais notoriedade. Dr. Leonardo citou ainda o Festival Internacional de Pesca (FIPe), que acontece todos os anos, recebendo turistas do mundo inteiro.

“Investir na melhoria do aeroporto é atrair investidores, pois em função da logística e por conta de tempo, os empresários preferem ir de avião visitar os municípios que pretendem fazer investimentos. Ainda mais agora com a implantação da ZPE e as discussões da Hidrovia, a reativação do Porto, várias empresas virão para conhecer a nossa cidade e a nossa região. O investimento no aeroporto é uma forma de incentivar o desenvolvimento econômico, turístico e social da região, pois temos uma vasta riqueza da fauna e flora do bioma Pantanal, além de pontos turísticos de belezas naturais”, destacou.

Lis Ramalho

Assessoria de Imprensa.