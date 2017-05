Obras da Tancredo Neves iniciam com serviço de drenagem

As obras da Avenida Tancredo Neves, em Cáceres já iniciaram. A primeira etapa está sendo a parte de drenagem, que consiste no escoamento de águas de chuvas para evitar enchentes. Este procedimento é importante, pois garantirá a qualidade e durabilidade do asfalto. Na tarde desta quinta-feira (18) chegaram novas manilhas.

O deputado Dr. Leonardo (PSD), que desde o início do mandato vem lutando por esta importante obra para a população, está fazendo o acompanhamento, pessoalmente.

“Todos os finais de semana estou no município e durante a semana que estou em Cuiabá, por conta dos trabalhos na Assembleia, a minha equipe está fazendo o acompanhamento, para ver se tudo está saindo conforme o cronograma de ações, vendo os detalhes. A fase de drenagem é uma parte muito importante para que garanta a qualidade e a durabilidade do asfalto. Com esse serviço, a obra será de uma qualidade indiscutível e duradoura”, ressaltou.

Após o serviço de drenagem, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), o próximo passo é a terraplenagem. A Tancredo Neves é uma avenida importante, pois dá acesso a mais de dez bairros, bem como liga ao aeroporto da cidade. O aeroporto que também passará por reformas ainda este ano, é uma forte articulação do deputado Dr. Leonardo. Os recursos já estão garantidos e a expectativa é que até ao final do ano esteja pronto e operando vôos comerciais.

“Cáceres está se tornando uma cidade cada vez mais estratégica e a Avenida Tancredo Neves é importante também no aspecto econômico, pois, com o aeroporto reformado, em funcionamento e a efetivação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) vamos receber um grande fluxo de pessoas. A nossa população merece todas essas melhorias que estão acontecendo em nossa cidade”, destacou.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.