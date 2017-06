O PAA – Programa de Aquisição de Alimentos segue acontecendo em Pontes e Lacerda

Todas as semanas diversas famílias do município participam do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O programa é executado pelo Centro de Tecnologia Alternativa (C.T.A) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS), por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Na última terça – feira, mais de 30 famílias foram atendidas, na Feira Municipal “Maria de Fátima Guimarães”, Os alimentos são distribuídos gratuitamente a pessoas ou famílias que precisam de suplementação alimentar e também a entidades atendidas pela assistência social, visando uma melhor qualidade de vida.