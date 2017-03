Novo RG com número do PIS e tipo sanguíneo passa a ser emitido em MT

Documento é emitido pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Nova carteira de identidade traz mais elementos de segurança.

Os pedidos de emissão do novo modelo de carteira de identidade de Mato Grosso começaram a ser emitidos no estado nessa semana pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O novo RG poderá trazer, entre os campos de informações adicionais, o número do PIF, o Fator Rh e o tipo sanguíneo.

Outros elementos de segurança da carteira de identidade são a digitalização das biometrias, como a fotografia, as impressões digitais e a assinatura, e a inserção do QrCode no verso, para consulta de autenticidade do documento na Secretaria de Estado de Segurança.

O novo RG tem fundo invisível sensível à luz ultravioleta, película autoaderente e nova tipografia dos dados, além do fornecimento do porta-documento, visto que a nova carteira não será plastificada.

Devido ao processo de transição, para a emissão do novo RG os prazos estão estendidos para 45 dias na capital e de 90 dias no interior, informou a Politec.