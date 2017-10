NOVA LACERDA: Secretaria de Obras realiza serviços nos P.A Santa Elina e na comunidade Sararé

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Nova Lacerda realizou o patrolamento de diversos pontos do P.A Santa Elina, além de construir 4 novas pontes e executar serviços de manilhamento em dois pontos da comunidade Sararé (FUNAI).

O trabalho de patrolamento atendeu mais de 32 km de estradas no P.A Santa Elina. Em seguida, os equipamentos foram deslocados à comunidade Sararé para a construção de 4 pontes e serviços de manilhamento nos pontos com possibilidade de alagamento.

PRESTAÇÃO DE CONTAS E MUDANÇA NA SECRETARIA

Depois de concluir estes serviços, o então secretário da pasta, Domingos Bertiotti reuniu-se com o conselho de fiscalização do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), para prestar conta das ações realizadas no último trimestre e passar o cargo ao Secretário de Administração, Sebastião Bento, que assume de forma interina, auxiliado de perto por José Carlos, que fica responsável pela equipe de trabalho.

Por: Assessoria de Imprensa / Alex Munhoz.