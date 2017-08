Nova Lacerda: Secretaria de Assistência Social promove o 6º Jantar da Melhor Idade

A Secretaria de Assistência Social de Nova Lacerda promoveu mais um Jantar da Melhor Idade, que aconteceu na sexta-feira (18/08), nas dependências do CRAS. O evento contou com a presença do prefeito Uilson José da Silva (DEM), vereadores Fabio de Andrade Amorim e o vereador Claudiney da Silva.

Além das autoridades, participaram cerca de 130 pessoas que no decorrer da festa foram surpreendias com as apresentações e homenagens aos pais. Estas foram, músicas cantadas pela Andréia Leite e 3 louvores ministrados pela cantora Sineid.

A Secretária de Assistência Social, Carliane Tafarel Silva, emocionada ao lembrar de seu pais, homenageou todos os pais presentes e expressou sua satisfação em estar com todos naquele momento. O prefeito Uilson também homenageia os pais e agradece a equipe da Assistência Social e CRAS pelo esforço, dedicação e amor com que realizam seu trabalho.

Por: Assessoria de Imprensa / Alex Munhoz.