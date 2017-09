NOVA LACERDA: Secretaria de Assistência Social, encerra mais dois cursos do SENAR

No decorrer do mês de setembro, a Secretaria de Assistência Social / CRAS encerrou mais dois cursos através do SENAR. No P.A Santa Elina, foi ministrado o curso de Derivados do Leite que iniciou dia 11/09 e terminou no dia 15/09, participaram 15 alunos da comunidade e foi tutoriado pelo instrutor Sílvio Melo Gonçalves, durante 5 dias.

No município foi realizado, nas dependências do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), o curso de Confecção de Bonecas de Pano, com início no dia 18/09, término no dia 20/09 e duração de três dias, o curso que foi ministrado pela instrutora Maria de Lurdes de Albuquerque atendeu 15 alunas que ao término expuseram orgulhosamente suas criações.

O curso de Derivados do Leite, segundo a Sr. Tainá Cristina de Oliveira, foi de grande importância para a economia do pequeno produtor e irá contribuir significativamente em seu orçamento. A secretário Carliane Tafarel Silva, agradeceu aos moradores, ao prefeito Uilson José da Silva (DEM), ao vereador Claudiney da Silva (DEM), ao vereador José Alvares de Menezes “Kinha” (PSDB), por contribuir significativamente com o andamento do curso. Com satisfação, declara que nos próximos dias iniciará o mesmo curso na comunidade São Judas.

Por: Alex Munhoz / Assessoria de Imprensa