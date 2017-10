Nova Lacerda foi palco da etapa decisiva do Campeonato Mato-grossense de Motocross

Nova Lacerda recebeu no último fim de semana, especificamente nos dias 21 e 22 de outubro, a etapa final do Campeonato Mato-grossense de Motocross, circuito Cuiabá. O resultado não poderia ser outro: emoção e muita aventura, do começo ao fim!

No sábado (21/10), teve reconhecimento da pista e aquecimento dos motores. Já no domingo (22/10), os motores roncaram forte, num dos esportes mais radicais do mundo. O clima estava agradável, sem sol e com algumas nuvens.

O evento foi realizado pela da Prefeitura Municipal, com apoio da Câmara de Vereadores e supervisão da Federação de Motociclismo de Mato Grosso (FMMT).

Para acompanhar o show de manobras e baterias alucinantes, cada expectador contribuiu com 2 quilos de alimentos não perecíveis na portaria. Alimentos, que serão revertidos ao trabalho social do município nos próximos dias.

O prefeito Uilson José da Silva (DEM) parabenizou os competidores pelo belíssimo espetáculo dado na Pista Municipal e agradeceu a Federação pelo convite feito para que Nova Lacerda mais uma vez recebesse a etapa decisiva da competição.

Por: Leandro Régis / Da Redação.