Nova Lacerda: Chega ao fim, mais um evento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

O Campeonato de Futebol Society de Nova Lacerda foi encerrado na última semana do mês de julho e teve a equipe do Sol Nascente como vencedora. A final aconteceu contra Os Gordos, no estádio municipal Hidelbrando Hoffmann, em um grande jogo.

Iniciada no mês de abril, a competição contou com a participação de 15 equipes. Atletas da zona rural e até do município vizinho, Conquista D’Oeste foram convidados e abrilhantaram ainda mais a competição.

O secretário da pasta, Ivaldo de Souza demonstrou enorme satisfação com o fim de mais um evento esportivo, agradeceu o prefeito Uilson José da Silva (DEM) pelo apoio e enfatizou que novas competições já estão sendo estudadas para o segundo semestre de 2017.

Confira a Classificação do Campeonato Intermunicipal 2014:

1º Lugar: Sol Nascente;

2º Lugar: Os Gordos;

3º Lugar: União;

4º Lugar: Revelação.

