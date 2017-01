Nova administração superior da Defensoria Pública é empossada

Em cerimônia interna, a Defensoria Pública do Estado realizou, na manhã desta segunda-feira (02), a posse do Defensor Público-Geral, Silvio Jéferson de Santana, do Corregedor-Geral, Cid de Campos Borges Filho, do Ouvidor-Geral, Lúcio Andrade Hilário, bem como dos seis Conselheiros Superiores da Instituição, para exercerem mandato no biênio 2017/2019.

Com um discurso emocionado, o novo Defensor-Geral ressaltou a satisfação e a honra em assumir o cargo máximo da Instituição, cujo status constitucional é imprescindível para garantir ao cidadão a justa aplicação da justiça. “É uma enorme responsabilidade, somos todos conhecedores das dificuldades orçamentárias e financeiras do nosso Estado, mas com o valoroso apoio de todos tenho certeza que faremos o melhor em prol daqueles que mais precisam: os nossos assistidos. Não devemos nos esquecer jamais que estamos aqui por causa deles, não nos esqueçamos da essência humanitária das nossas atribuições, especialmente por sermos protetores dos direitos daqueles que acham que não os tem”.

Silvio Santana também conclamou todos os Defensores Públicos a serem vigorosos na busca incessante para atingir efetivamente os objetivos legais da Instituição. “Os nossos assistidos não podem encontrar as portas da justiça entreabertas ou trancadas. A Defensoria Pública, não raras vezes, é a última luz no túnel da esperança. Então, sejam corajosos, enérgicos, firmes, pacientes e, antes de tudo, essencialmente solidários. Saibamos transformar a justiça, desburocratizando-a, fazendo com que ela se desapegue dos códigos de conduta e se afaste do vocabulário ininteligível, deixe de pensar em conflitos e priorize as conciliações”.

O Defensor-Geral ponderou ainda sobre a importância da união de forças para o crescimento da Instituição, bem como agradeceu a seu antecessor, Djalma Sabo Mendes Júnior, de quem foi Primeiro Subdefensor Público-Geral por dois mandatos. “Djalma Mendes restaurou a dignidade e a respeitabilidade que a Defensoria Pública tanto necessitava, trouxe a Defensoria de volta ao patamar de competência e eficiência em sua gestão”.

Já Cid de Campos Borges Filho, reconduzido ao cargo de Corregedor-Geral, destacou a importância da humildade para a nova caminhada. “A humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Podemos errar, mas temos que ter sabedoria para revogar. Se estamos aqui hoje, é porque percorremos uma longa jornada e os passos que dermos hoje são responsáveis por onde estaremos amanhã. Que nosso caminhar seja coroado de sabedoria, discernimento e humildade e que, de mãos dadas, possamos chegar onde todos desejamos, que é o bem do assistido”.

Futuro Primeiro Subdefensor Público-Geral, o ainda Secretário Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Marcio Frederico Dorileo, falou da alegria em retornar a sua casa. “Começamos muito bem 2017, com esperanças renovadas e expectativas fortalecidas. É um orgulho muito grande estar aqui e poder ajudar ao próximo na concretização de seu direito, trazer paz e alegria, que só conquistamos quando temos nossos direitos acessados”.

Lúcio Andrade Hilário, empossado para o segundo mandato como Ouvidor-Geral, discorreu sobre os desafios dos próximos dois anos, principalmente pela crise que assola o país, agradeceu a recondução ao cargo e afirmou ser uma pessoa que vem para somar.

Falando em nome dos Conselheiros empossados, o Defensor Público José Carlos Evangelista, desejou boa sorte a todos, especialmente a Silvio Santana. “Desejo de coração e alma um mandato pacífico e tenho certeza que seu estilo democrático será a marca de sua gestão”. Também foram empossados como Conselheiros, os Defensores Públicos David Brandão Martins, Diogo Madrid Horita, Érico Ricardo da Silveira, Liseane Peres de Oliveira Toledo e Paulo Roberto da Silva Marquezini.

A Presidente da Associação Mato-grossense dos Defensores Públicos (Amdep),Tathiana Mayra Torchia Franco, também fez uso da palavre e garantiu que a entidade de classe estará aberta ao diálogo com a administração superior.

Participaram ainda da solenidade de posse, o Segundo Subdefensor Público-Geral, Caio Cezar Buin Zumioti, a Secretária-Geral da Defensoria, Helyodora Carolyne Almeida Rotini, representantes do Colégio de Defensores Públicos de Mato Grosso, Defensores Públicos de várias Comarcas do Estado, familiares e servidores da Instituição.

Fotos: Bruno Cidade/DPE-MT