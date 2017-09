Nota de esclarecimento

Como havia afirmado anteriormente, por meio de nota, o pedido de abertura de inquérito, onde meu nome foi citado, não possui nenhuma ligação com os fatos noticiados nos últimos meses no estado, sobretudo delações premiadas.

Utilizaram meus dados pessoais para emissão de uma nota fiscal. Afirmo com a mais absoluta certeza e sinceridade que desconheço esse documento e tampouco conheço as pessoas e empresas citadas no pedido de abertura de inquérito.

Foi emitida uma nota fiscal 18 dias após tomar posse como deputado estadual e, somente agora, após quase três anos, quando se aproxima do período eleitoral, esse documento ganha publicidade.

Infelizmente, acusações como essas surgem misteriosamente próximas ao período eleitoral: já passei por isso em outras duas eleições municipais, assim como agora, naquela oportunidade, falsas acusações foram divulgadas em momento que julgo estratégico, para denegrir minha imagem perante a opinião pública.

Em quase dez anos de vida pública já sofri muitas perseguições e, pelo fato exposto, essa prática continua acontecendo para manchar minha reputação.

Sigo trabalhando, cumprindo com meu dever, diuturnamente. Tenho consciência do valor do meu trabalho, e graças a ele e com o apoio de inúmeros parceiros, temos conseguido várias ações efetivas para nosso Estado. Creio que, possivelmente, o resultado de minhas ações possam incomodar alguém ou grupo, do qual desconheço.

Confio plenamente na Justiça e sou o maior interessado de que isso seja rapidamente elucidado pelas autoridades competentes. Reitero que estou à disposição para comprovar a lisura de meus atos.

Wancley Carvalho