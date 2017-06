No dia Mundial do Meio Ambiente, PV de Mato Grosso realiza ações que promovem a sustentabilidade

Na última sexta, durante encontro da sigla, foram plantadas diversas mudas de árvores; outras ações são realizadas no estado em defesa do meio ambiente

Em celebração ao dia mundial do Meio Ambiente, o Partido Verde de Mato Grosso tem realizado diversas ações em prol da sustentabilidade. Durante o encontro estadual da sigla, na sexta-feira (02), os pevistas plantaram cerca de 50 mudas de ipê, no Parque das Águas, em Cuiabá.

O gesto simbólico mostra a preocupação da agremiação e seus membros na importância da arborização das cidades. “As árvores e demais áreas verdes nas cidades exercem influência positiva e decisiva para em nosso clima, além de proteger residências dos diversos efeitos negativos existentes nas áreas urbanas como a poluição e as ilhas de calor”, destaca o deputado Wancley, filiado a sigla desde 2003.

Também é de iniciativa do deputado Wancley, mais dezenas de parceiros, a limpeza do Rio Cuiabá. No ano passado, os Amigos do Rio Cuiabá, nome dado à ação realizada por diversos voluntários, retirou mais de 30 toneladas de lixo das águas e margens do rio. Nesse ano, a ação ocorre no próximo dia 24 de junho.

A preocupação da preservação do meio ambiente e da coleta seletiva, em Cuiabá, foram temas de audiência pública realizada nesta segunda (05), pelo vereador Felipe Wellaton (PV). Do mesmo partido, o vereador Mário Nadaf realiza projeto de plantio de árvores. Em Cuiabá, o Partido Verde tem quatro vereadores e bancada verde é a maior da Câmara de Vereadores da capital.

O projeto Jaciara Viva é realizado pelo presidente do partido, naquela cidade, Jorge Fernandes, desde 2011. De lá para cá, já foram plantadas mais de 35 mil árvores no Vale de São Lourenço. “Plantamos tudo isso com ajuda da comunidade escolar e instituições da sociedade civil. É preciso consciência ambiental na prática”, destacou.

O presidente estadual do partido e secretário de serviços urbanos de Cuiabá, José Roberto Stopa, destaca a importância na defesa na arborização urbana. “Nós, do Partido Verde, temos um compromisso com a questão ambiental. Na zona urbana, principalmente, não podemos perder árvores. Sabemos o quanto elas incidem diretamente na qualidade do clima de nossas cidades”, destacou .

Membro da executiva nacional do partido, Aluizio Leite, também é ferrenho defensor do meio ambiente. Ele lembrou que em todo o país, a sigla tem trabalhado com afinco na questão da sustentabilidade. “No Brasil, o Partido Verde tem realizado ações na temática do meio ambiente. No Ministério do Meio Ambiente, inclusive, tem-se feito um excelente trabalho”, disse Leire ao reforçar e destacar que essas ações são continuadas, e ocorrem todo o ano.

A grande família do Partido Verde tem realizado diversas outras ações de preservação do meio ambiente e defesas dos animais, em Mato Grosso. Em breve serão divulgadas outras frentes de trabalho.

Texto: Eduardo Cardoso.

Foto: Pedro Henrique.