Mutirão Rural será realizado em quatro municípios no mês de abril

O primeiro evento do Mutirão Rural de 2017 será realizado na próxima segunda-feira (24.04), em Cáceres. Ainda em abril, a caravana passa por Jauru, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda. Desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) e diversos outros parceiros, em 2017, o programa leva os mais variados tipos de serviços para a comunidades rurais mato-grossenses.

Ao todo são ofertados cerca de 30 serviços incluindo atendimento médico e odontológico, triagem de enfermagem, exame de vista e entrega de óculos de grau. Este ano, o Mutirão Rural também leva serviços de saúde, como a realização de exames de prevenção aos cânceres de próstata e colo do útero.

Mas não é só isso, ainda terá palestras orientativas sobre diversos assuntos e gincana esportiva. Ao longo do dia também acontecem oficinas de pintura facial, auto maquiagem e a do “Jogo Limpo – Combata o Aedes Aegypti”, que tem o objetivo de orientar para o combate ao mosquito que transmite a dengue e outras doenças. Há também atividades como corte de cabelo, plastificação de documentos, fotografia 3X4, emissão de CPF e 2º via de certidões, dentre outros.

Além disso, são realizadas oficinas e palestras técnicas ministradas por instrutores credenciados junto ao SENAR-MT. Estão previstas ações para os setores de manutenção de tratores agrícolas, de planejamento e aproveitamento de alimentos e de pintura em tecido.

A infraestrutura para a realização do projeto conta com uma Unidade Móvel de Saúde, onde são realizados os atendimentos médicos e odontológicos. Além disso, a caravana ainda é composta por um ônibus com capacidade para transportar 40 pessoas e um veículo de apoio.

Um dos programas mais antigos do SENAR-MT, o Mutirão Rural, criado em 1996, tem o propósito de garantir cidadania a quem vive na zona rural por meio do acesso às ações e aos atendimentos em comunidades mais remotas de Mato Grosso. Somente em 2016, entre fevereiro e julho, foram realizados 52 mutirões em comunidades de 49 municípios em todas as regiões do Estado, contabilizando um total de 14.856 atendimentos.

PROGRAMAÇÃO – ABRIL

Segunda-feira (24) – Cáceres (Comunidade Clarinópolis)

Quarta-feira (26) – Jauru (Comunidade Lucialva)

Quinta-feira (27) – Pontes e Lacerda (Gleba Pecuária)

Sábado (29) – Vila Bela da Santíssima (Comunidade Palmarito)

O SENAR-MT faz parte de um conjunto de entidades que forma o Sistema Famato. Essas entidades dão suporte para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e representam os interesses dos produtores rurais do Estado. É formado ainda pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) e pelos 90 Sindicatos Rurais do Estado. O SENAR está nas redes sociais, acompanhe no Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube e no nosso Blog.

Fonte: Assessoria de Imprensa