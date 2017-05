Mutirão Rural realizou atendimentos em Jauru

O programa Mutirão Rural, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) e parceiros realizou no mês passado, centenas de atendimentos na comunidade Lucialva, distrito do município de Jauru.

Mais de 30 serviços foram prestados, entre eles emissão de documentos, oficinas e palestras técnicas ministradas por instrutores credenciados junto ao SENAR-MT, atendimentos de saúde, atividades educativas e orientavas, corte de cabelo, entre outras.

Feliz com a oferta dos serviços básicos e essenciais em seu município, o prefeito Pedro Ferreira (PSD) parabenizou o SENAR pela iniciativa e falou sobre a importância destes serviços para que mora na zona rural.

Um dos programas mais antigos do SENAR-MT, o Mutirão Rural, criado em 1996, tem o propósito de garantir cidadania a quem vive na zona rural por meio do acesso às ações e aos atendimentos em comunidades mais remotas de Mato Grosso. Somente em 2016, entre fevereiro e julho, foram realizados 52 mutirões em comunidades de 49 municípios em todas as regiões do Estado, contabilizando um total de 14.856 atendimentos.

Sua infraestrutura dispõe de uma Unidade Móvel de Saúde, onde são realizados os atendimentos odontológicos, um ônibus com capacidade para 42 pessoas e um veículo de apoio.

Por: Leandro Régis / Da Redação (Com Assessoria).