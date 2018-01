Municípios do Oeste de MT serão contemplados com cirurgias oftalmológicas e serviços sociais

A Caravana da Transformação ocorre entre 23 de janeiro e 3 fevereiro; outros 18 municípios pertencentes às microrregiões de saúde de Cáceres e Pontes e Lacerda serão beneficiados

Texto: Eduardo Cardoso/Foto: Gcom/MT

Pelo menos cinco mil pessoas serão atendidas durante a 12ª edição da Caravana da Transformação, entre os dias 23 de janeiro e 3 fevereiro de 2018. As consultas, exames oftalmológicos e serviços de cidadania serão realizados na cidade universitária da Unemat, em Cáceres.

Os atendimentos oftalmológicos são destinados para pacientes regulados de outros 18 municípios, pertencentes às microrregiões de saúde de Cáceres e Pontes e Lacerda. Cada município contemplado tem direito a um número limitado de vagas, para Pontes e Lacerda, por exemplo, foram liberadas 500 cirurgias oftalmológicas.

A iniciativa do governo do estado contempla reivindicações de lideranças políticas da região, sobretudo do deputado Wancley Carvalho (PV), que em julho do ano passado apresentou na Assembleia Legislativa a indicação 1543/2017, que solicitava a prestação de serviços de saúde, oferecidos pelo projeto, na região.

De acordo com a organização, para realizar as cirurgias é necessário ter idade acima de 55 anos, ou ter indicação para cirurgia de catarata e pterígio. O agendamento e transporte dos pacientes é realizado pela secretaria municipal de saúde. “A Caravana da Transformação é uma iniciativa louvável, que tem ajudado muito. Com demais deputados e prefeitos da região, fizemos gestão junto ao governo, para que o Oeste de MT fosse atendido”, pontuou Wancley.

Ainda segundo o parlamentar, a Caravana da Transformação auxilia no atendimento imediato da demanda reprimida, porém ressalta que a área da saúde precisa da investimentos imediatos. “São medidas necessárias, porém paliativas; tenho buscado junto ao governo medidas mais concretas para priorizar investimentos para o Hospital Regional de Cáceres e o hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, unidades de referência na região”, finalizou.

As consultas e exames oftalmológicos serão feitos no período de 23 a 28 de fevereiro. As cirurgias agendadas ocorrem de 24 de janeiro a 3 de fevereiro e os atendimentos de cidadania serão nos dias 25, 26 e 27 de janeiro.

Entre os municípios beneficiados estão Araputanga, Curvelândia, Indiavaí, Glória D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Figueirópolis D’Oeste, Jauru, Conquista D’Oeste, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda, Vale do São Domingos, e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Na ocasião da indicação, o deputado atendeu pedido dos vereadores Anderson Barbosa e Cleber Sella, de Pontes e Lacerda, que solicitaram auxílio do parlamentar para que a Caravana da Transformação fosse realizada no município.