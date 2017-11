Municípios do Consórcio Nascentes do Pantanal serão contemplados com Caminhão de Lixo

Divulgado no Diário Oficial da União do último dia 22, pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa a Portaria Nº 1.386 que divulgou o resultado das Cartas Consultas que tem como objeto o fornecimento de caminhões coletores de lixo dentro do Programa de Resíduos Sólidos Urbanos do Governo federal. Dentre os inúmeros municípios e consórcios públicos do Brasil que tiveram a Carta Consulta aprovada está o Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal que foi a única Carta Consulta do Estado de Mato Grosso aprovada.

A aprovação é resultado do trabalho do Deputado Federal Ezequiel Fonseca que realizou gestão e acompanhamento junto ao Presidente da Funasa Dr. Rodrigo Sérgio Dias.

Em audiência realizada no dia 10 de outubro, último, na sede da Funasa em Brasília o Deputado federal Ezequiel Fonseca acompanhado do Presidente Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal, Wemerson Adão Prata, do Superintendente Estadual da Funasa, Francisco Holanildo Silva Lima e ainda do Prefeito de Indiavai, Valteir Quirino dos Santos, Prefeita de Mirassol, Marinez de Campos e Secretário Executivo do Consórcio, Dariu Antônio Carniel, apresentou ao Presidente da Funasa, Dr. Rodrigo Sérgio Dias, os trabalhos desenvolvidos pelo Consórcio na área de saneamento com apoio financeiro da Funasa, em especial o aterro sanitário que em breve deverá entrar em funcionamento.

Na pauta fora solicitado recursos para complementar o sistema regional de resíduos sólidos, e de modo especial a aprovação da Carta Consulta do Consórcio para aquisição de caminhões compactadores de lixo para os municípios. O Consórcio registrou uma demanda de 17 caminhões compactadores de lixo (6 M3), necessários para universalizar a coleta de lixo nos municípios com veículos adequados. Ressaltando que dos 13 municípios do projeto, 7 não possui Caminhão compactador.

Após a apresentação do projeto regional integrado de gestão associada de resíduos sólidos, o presidente Rodrigo, satisfeito com os resultados apresentados se comprometeu com o Deputado Ezequiel que daria prioridade para o atendimento da demanda dos municípios da região e consolidar o projeto regional de resíduos sólidos como um projeto piloto da Funasa na gestão de resíduos de forma consorciada.

Ao saber da divulgação da Portaria que aprovou a proposta do Consórcio o Presidente Wemerson Adão Prata, Prefeito de Salto do Céu, mostrou-se muito satisfeito com o resultado do trabalho e agradeceu os esforços do Deputado Federal Ezequiel Fonseca e do Superintendente da Funasa Francisco Holanildo da Silva Lima que tanto se empenharam para contemplar os municípios do Consórcio.

Para o projeto de implantação do Sistema Regional de Tratamento e Disposição Final de Resíduos (aterro sanitário) que também inclui aquisição de veículos e equipamentos a Funasa já destinou por intermédio do Convênio n° 538/2008 o valor total de 5,7 milhões. Sendo que neste projeto os municípios de Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Curvelândia já foram beneficiados com caminhão compactador de lixo.

Parte do Convênio junto a Funasa, o Aterro Sanitário que está sendo construído em Mirassol D’Oeste deverá entrar em funcionamento em breve, aguardando apenas a liberação da Licença de Operação.

Acesse a Portaria Nº 1.386 em:

http://www.funasa.gov.br/documents/20182/47176/1386/da427cb4-c569-4f38-aadd-f72db5fef055

Por: Assessoria.