Municípios de MT recebem R$ 81,1 milhões de repatriação

Os 141 municípios de Mato Grosso recebem, até a próxima segunda-feira (2), R$ 81,1 milhões referente às multas arrecadadas pelo Governo Federal com a regularização de ativos mantidos ilegalmente fora do país, a chamada repatriação.

O montante foi depositado pelo Tesouro Nacional nesta sexta-feira (30), por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), que atendeu ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis são os municípios que ficarão com a maior parte deste montante. A Capital irá receber R$ 6,7 milhões, enquanto as outras duas cidades receberão, igualmente, o valor de R$ 2,8 milhões.

A iniciativa para liberar o montante nesta sexta-feira foi editada na semana passada pelo Governo Federal.

O TCU, no entanto, bloqueou na quarta-feira (28) o repasse do montante na sexta, uma vez que é feriado bancário, e resistia em permitir a sua liberação nesta quinta, já que a medida provisória estabelecia a sexta-feira.

Veto

O Tribunal vetou o repasse por entender que as transferências de recursos feriam o princípio da legalidade, e que o montante repassado beneficiaria os atuais prefeitos e não os novos, que tomam posse no domingo (1º).

Inicialmente, o ministro do TCU Raimundo Carreiro determinou que os valores só poderiam ser transferidos em 2 de janeiro. A AGU recorreu da decisão nesta quinta.

Mais cedo, prefeitos pediram ao presidente Michel Temer (PMDB) que publicasse uma nova medida provisória para antecipar para esta quinta o repasse da multa da repatriação.

Apesar de o Tesouro afirmar que os recursos vão entrar na conta dos municípios nesta sexta, o ministro do TCU, ao liberar as transferências na noite desta quinta-feira (29), entendeu que os recursos só chegarão de fato aos cofres dos municípios em 2 de janeiro – por causa do feriado bancário de sexta.

Araputanga MT 517.353,25

Conquista D’Oeste MT 310.411,95

Curvelândia MT 310.411,95

Figueirópolis D’Oeste MT 310.411,95

Glória D’Oeste MT 310.411,95

Indiavaí MT 310.411,95

Jauru MT 310.411,95

Mirassol D’Oeste MT 724.294,56

Nova Lacerda MT 310.411,95

Pontes e Lacerda MT 931.235,85

Porto Esperidião MT 413.882,61

Reserva do Cabaçal MT 310.411,95

Vila Bela da Santíssima Trindade MT 517.353,25

Fonte: http://www.aguaboanews.com.br/noticias/