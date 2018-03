Mudança: Deputado Dr. Leonardo anuncia sai do PSD e ingressa no Solidariedade em ato nesta terça-feira

O deputado estadual Dr. Leonardo vai anunciar ingressoao Solidariedade nesta terça-feira (13/03), em evento no Hotel Fazenda Mato Grosso, às 09h30. O ato contará com a presença do presidente nacional da sigla, deputado federal Paulinho da Força, do presidente estadual, prefeito Zé Carlos do Pátio, lideranças do SD de todo Mato Grosso e do governador Pedro Taques (PSDB).

Dr. Leonardo deixará o PSD para iniciar nova construção partidária e fortalecimento de Solidariedade em um projeto que busca garantir qualidade de vida à população. O parlamentar ratifica o sentimento de agradecimento aos amigos e aliados feitos no PSD, mas explica estar motivado a buscar novos ares para dar continuidade ao trabalho desenvolvido até agora.

“Deixo registrada minha gratidão aos filiados do PSD, pelos companheiros do dia-a-dia partidário, aos colegas deputados estaduais do PSD e ao presidente Carlos Fávaro. Agora inicio um novo ciclo no Solidariedade, com novos desafios. Chego para somar forças na construção de um partido que cresce no Brasil e em Mato Grosso”, afirma o deputado Dr. Leonardo.

Durante o evento, o Solidariedade também deverá lançar o projeto do partido para as eleições 2018.

O que: Ato de Filiação do Deputado Dr. Leonardo no Solidariedade

Onde: Hotel Fazenda Mato Grosso

Quando: terça-feira (13), às 09h30