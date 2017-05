Mostra Itinerante de Filmes John Deere chega a Pontes e Lacerda

Projeto, que chega à 8ª edição, já alcançou mais de 72 mil pessoas, a maioria estudantes da rede pública de ensino

A popularização do cinema é o objetivo da Mostra Itinerante de Filmes John Deere, que chega a Pontes e Lacerda no dia 29 de maio. Para garantir que pessoas com dificuldades de acesso às salas possam assistir aos filmes na telona, o projeto leva até o público uma estrutura especial montada na carroceria de um caminhão. Neste ano, serão percorridas 16 cidades do interior de três Estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.

A sala climatizada itinerante tem telão de 120 polegadas, sistema de som estéreo, 30 poltronas – além de lugares para cadeirantes – e estaciona em locais de fácil acesso. As sessões gratuitas recebem principalmente crianças da rede pública de ensino ou de instituições beneficentes e grupos de idosos. Em sete anos, a iniciativa passou por 243 cidades de 11 estados brasileiros e reuniu um público de 72.257 pessoas.

Para a temporada 2017, foram escolhidos grandes sucessos do cinema: Mogli – O menino lobo, Procurando Dori, PETS – A vida secreta dos bichos, Zootopia e Divertida Mente. “Responsabilidade social é um dos pilares da John Deere em diversas frentes de atuação, sendo que o projeto Cinemóvel é um bom exemplo de como a cultura pode chegar para qualquer brasileiro, em qualquer lugar”, comenta Fernanda Schaurich, secretária-executiva da Fundação John Deere.

“Nos últimos anos há um crescimento no número de salas de cinema no país, o que é positivo. Em 2015, dado mais recente disponível, ultrapassamos os 3000 pontos de exibição, o que não ocorria desde o fim dos anos 70. Ainda assim, há uma concentração de pontos de exibição em determinados locais e carência em outros. O cinemóvel busca atender essa demanda”, diz o produtor Jefferson Bevilacqua, da Magma Cultura.

A Mostra Itinerante de Filmes John Deere faz parte do Projeto Gira Brasil, coordenado pela Magma Cultura e patrocinado pela John Deere por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Serviço

Mostra Itinerante de Filmes John Deere

Pontes e Lacerda – 29 de maio a 1º de junho

Local – Feira Municipal do Domingo, rua Maranhão, próximo ao Lions Clube

Data e horário das sessões

29/5 – 10h/ 13h30/15h30 e 19h

30/5 -8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

31/5 – 10h/ 13h30/ 15h30 e 19h

1/6 – 8h/ 10h/ 13h30 e 15h30

Entrada gratuita

Sobre a Fundação John Deere

A Fundação John Deere, criada em 2004, é o braço social da John Deere no Brasil. Responsável por ações de Responsabilidade Social, tem como objetivo atender e melhorar o desenvolvimento social e econômico das comunidades, por meio de programas focados em Educação, Combate a Fome e Desenvolvimento de Comunidades.

Sobre a John Deere

A Deere & Company (NYSE: DE) é líder mundial no fornecimento de serviços e produtos avançados e está comprometida com o sucesso dos clientes, que cultivam, colhem, transformam e enriquecem a terra para enfrentar a crescente demanda mundial por alimentos, combustíveis, habitação e infraestrutura. Desde sua fundação, em 1837, a John Deere tem oferecido produtos inovadores de alta qualidade, contribuindo para a construção de uma tradição de integridade. Para mais informações, visite a John Deere pelo site www.JohnDeere.com ou, no Brasil, www.JohnDeere.com.br.

Mais Informações

All Press Comunicação Estratégica

www.allpresscom.com.br