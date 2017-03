Moradores de Porto Esperidião são atendidos na Caravana da Transformação

Cerca de seiscentas pessoas estiveram em São José dos Quatro Marcos para cirurgias de Catarata, Piterigio e Yag Laser

Porto Esperidião foi só um dos diversos municípios da região Oeste de Mato Grosso, a serem beneficiados pela Caravana da Transformação, em São José dos Quatro Marcos na semana passada.

Conforme levantamento da Prefeitura de Porto Esperidião, mais de 600 pessoas do município tiveram acesso aos serviços oferecidos nesta última edição. Entre os de maior relevância, destaque para as cirurgias de Catarata, Piterigio e Yag Laser.

Além de arcar com os gastos de transporte, a Prefeitura de Porto Esperidião deu todo o suporte de alimentação, tanto para as pessoas que passaram por cirurgia, quanto aos acompanhantes. Além disso, disponibilizou profissionais da saúde para acompanhamento dos pacientes.

O prefeito Martins Dias de Oliveira (PMDB) esteve no local em que os atendimentos foram oferecidos e, a exemplo dos demais gestores da região, se reuniu com o governador, Pedro Taques (PSDB), com o vice-governador, Carlos Fávaro (PSD), com os Secretários de Estado, deputados federais, Ezequiel Fonseca (PP), Fábio Garcia (PSB), Xuxu Dal Molin (PDT) e com aqueles que representam a região oeste no parlamento estadual, Wancley Carvalho (PV) e Dr. Leonardo Albuquerque (PSD).

Durante o encontro, Martins apresentou as demandas de seu município e demonstrou ter muita proximidade com o vice-governador do estado.

Sobre a Caravana:

A iniciativa é do Governo do Estado e percorrerá municípios do estado levando saúde, oficinas e ações de promoção da cidadania. Sua missão é reduzir a quantidade de cidadãos que aguardam para a realização de cirurgias oftalmológicas e fortalecer a cidadania, sempre com foco na reestruturação, modernização e eficiência dos serviços.