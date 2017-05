Moradores de Jauru e Figueirópolis comemoram regularização fundiária

Há mais de 15 anos, os moradores das cidades de Jauru e Figueirópolis D’Oeste aguardam pela titulação de suas casas. Na última semana, o deputado Dr. Leonardo (PSD) esteve acompanhado do presidente do Instituo de Terras de Mato Grosso (Intermat), Cândido Teles, juntamente com a população e os prefeitos das respectivas cidades, para discutir a regularização fundiária.

Em Jauru, foi solucionada a regularização urbana do Residencial Padre Nazareno, um núcleo habitacional que compreende uma média de 93 casas. Em Figueirópolis foi a questão urbana e rural, sendo 58 residências no bairro Cidade Alta e 26 famílias no Assentamento São Pedro. Em ambas as cidades, os moradores estiveram todos acompanhando as discussões e se alegraram com a notícia. A legalização e a documentação deverão ser entregues nos próximos dias às famílias.

Dr. Leonardo se diz honrado por fazer parte dessa grande conquista aos moradores e afirmou que este trabalho será contínuo e estendido aos demais municípios da região, através do programa “Bora Regularizar”. O programa criado pelo próprio deputado tem como objetivo fazer a regularização fundiária, através de ações conjuntas e parcerias envolvendo os municípios, a população a ser beneficiada e o governo do Estado, por meio do Intermat e Desenvolve MT.

“Esses moradores vivem em situação de insegurança, não têm título de propriedade, não podem acessar linhas de crédito para realizar melhorias na sua moradia e, muitas vezes, não contam com ser­viços básicos como distribuição de água, energia elétrica e saneamento. A regularização é uma forma de trazer segurança a essas famílias”, salientou.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.