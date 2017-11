Moradores de Cáceres encontram dinheiro espalhado em rua e devolvem a Polícia

Dois moradores de Cáceres, um policial rodoviário federal e uma empresária deram mostras de honestidade no final da tarde de segunda-feira (13). A empresária e mais algumas pessoas não identificadas encontraram a Rua Comandante Balduíno, repleta de notas de variados valores, e resolveram entregar à Polícia Judiciária Civil de Cáceres.

A empresária e contadora, Dariana Furlanetto Barbosa, foi a autora da ideia de devolver os valores, porém encontrou certa resistência dos demais pessoas que recolheram as notas da rua.

Em uma atitude de solidariedade a situação o Policial Rodoviário Federal, Mário Antônio de Barros de Assis, que realizava sua compra em padaria nas imediações, e resolveu dar a ideia de encaminhar os valores encontrados pelos presentes à Delegacia de polícia.

“Muitos queriam ficar com o dinheiro, porém não achei certo, pois o valor pode ser de uma pessoa que está precisando, para comprar alimentos e até manter a sua residência”, afirmou Dariana.

De posse do dinheiro, o policial e a empresária procuraram a Polícia Civil onde registraram o boletim de ocorrência e entregaram as notas encontradas.

Segundo Dariana, ela estava na rua quando um motociclista deixou as notas caírem, e rapidamente as pessoas presentes começaram a pegar, e que possivelmente algumas notas podem ter sido levadas pelos presentes.

Ainda de acordo com a empresária devido ao tumulto não foi possível identificar a pessoa que deixou cair as notas.

Os valores estão na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cáceres a disposição do seu real dono.

Por: Joner Campos.

Foto: Ilustração.