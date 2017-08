Moradores da comunidade Santa Clara participam de reunião com a Prefeita, vereadores e secretários de Conquista D’Oeste

A prefeita de Conquista D’Oeste, Maria Lúcia (PP) esteve na comunidade Santa Clara, na última sexta-feira (28/07) para visitar e ouvir as solicitações dos moradores.

Também estiveram presentes, o vice-prefeito, Daniel Menezes (PP), todos os secretários de governo, o presidente da Câmara, Odair Vargas (PP) e outros vereadores.

De acordo com a prefeita, a reunião visa aproximar a comunidade do Poder Executivo. “Esta ação foi um compromisso meu na época de campanha e será realizada em todas as comunidades, duas vezes no ano. A finalidade é aproximar cada vez mais, tanto a Câmara Municipal, através dos vereadores, quanto o poder Executivo. E eu como prefeita, dentro do princípio da legalidade, imparcialidade e na medida do possível vou procurar atender o mais rápido possível todas as demandas desses moradores”, disse a prefeita.

Nesta comunidade, duas Secretarias foram muito bem elogiadas: Obras e Serviços Públicos, que vem desenvolvendo um excelente trabalho de recuperação e manutenção de estradas e pontes, além de abrir novas estradas de acesso a pequenos agricultores daquela região e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com o trabalho de apoio aos produtores rurais, desde a preparação do solo até a época de colheita ou silagem.

A prefeita ainda agradeceu a presença dos moradores e parabenizou a todos pelo Dia do Agricultor, reconhecendo pela atuação dos profissionais de uma das mais importantes áreas da economia do país.

Por: Washington Santos / Assessoria.