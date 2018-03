Modernização da saúde, campanhas de prevenção e qualificação dos servidores marcam primeiro ano da gestão Pedro Ferreira, em Jauru

Durante o ano de 2017, a população jauruense pôde contar com uma equipe altamente capacitada em serviços de saúde. Com planejamento, a equipe técnica juntamente com o secretário Waldir Luis Garcia puderam executar as ações dentro do que foi traçado.

Com a realização da 1ª Conferência de Vigilância em Saúde e a 8ª edição da Conferência Municipal de Saúde, metas futuras puderam ser avaliadas e ainda planejadas para os próximos quatro anos da gestão Pedro Ferreira de Souza (PSD).

Uma necessidade da população que já vinha se arrastando por anos era a ausência de profissionais da área médica. Mas, em 2017 essa demanda foi sanada. O tema era um dos principais objetivos do prefeito Pedro Ferreira: Oferecer atendimento médico 24 horas.

Para isso, foi viabilizado contrato com o Hospital de Jauru e contratação de profissionais, além do aumento de carga horária dos servidores. Hoje, a população conta com atendimento médio/clínico geral a qualquer hora do dia ou da noite.

As ações da Secretaria não se resumem a apenas isso. Ainda houve investimentos em equipamentos de trabalho, que são de suma importância para um atendimento de qualidade, como materiais para equipar uma completa sala de estabilização.

Os servidores receberam materiais de trabalho como, Tablets, computadores, kits para trabalho externo como necessitam os Agentes Comunitários de saúde, entre outros. Tudo isso para dar condição ao servidor de oferecer serviços de qualidade.

Adesões e parcerias com o Governo do Estado e Governo Federal foram fundamentais para o sucesso desta Secretaria, como por exemplo, a adesão ao PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), que visa informatizar o setor.

Os investimentos em infraestrutura não ficaram de fora. Diversas ações foram realizadas para melhorar a estrutura física das unidades de saúde, como o PSF I, no Bairro Vista Alegre, que recebeu melhorias e hoje é referência de qualidade de estrutura e em atendimento à população, com capacidade total de 1.500 atendimentos ao mês.

Ao longo do ano, a Secretaria também desenvolveu ações de prevenção á Dengue, Chikungunya e outras; Outubro Rosa e o Novembro azul também foram promovidos como ferramenta de prevenção e conscientização do câncer.

“Assumimos a Saúde, com esse compromisso: Trazer aos munícipes um atendimento contínuo e de qualidade, dentro das condições que tínhamos, conseguimos. Temos a convicção de que podemos fazer muito mais em 2018, e vamos trabalhar para isso, pois temos todo o apoio e incentivo do prefeito Pedro Ferreira”, disse o secretário de Saúde e vice-prefeito, Waldir Garcia.

Por: Assessoria.