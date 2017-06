Mirassol, Pontes e Lacerda e Porto Esperidião vão receber médicos cubanos

Cerca de 20 médicos cubano chegaram à Mato Grosso nos próximos dias, eles participam do programa do Governo Federal, Mais Médicos e devem ser enviados para 13 municípios do estado.

Atualmente, Mato Grosso tem 228 profissionais do programa alocados em 102 municípios e em cinco distritos sanitários indígenas, segundo dados do governo do estado.

Eles compõem a equipe de cooperação internacional Brasil-Cuba e vão substituir àqueles que já permaneceram por três anos no Brasil, conforme o acordo entre esses dois países.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a implantação do programa no estado diminuiu a rotatividade de médicos inclusive nos municípios mais distantes da capital e com menores taxas populacionais.

Pontes e Lacerda (1), Mirassol D’Oeste (1) e Porto Esperidião (1) receberão desses profissionais.